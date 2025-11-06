БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спортни предавания
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 06.11.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 06.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:36, 06.11.2025
Моите въпроси за €: Ще може ли да се използва еврото от...
20:32, 06.11.2025
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия...
20:13, 06.11.2025
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си...
20:03, 06.11.2025
"За" и "против" данък дивидент
19:44, 06.11.2025
Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните...
19:25, 06.11.2025
Точно в целта: Отличия за журналисти от БНТ на турнир по стрелба за...
19:07, 06.11.2025
Левски играе срещу ЦСКА в събота
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
3
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
4
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
5
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...
6
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Реклама
Най-четени
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 06.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 06.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 06.11.2025
Спортни новини 05.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 05.11.2025
Спортни новини 05.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 05.11.2025
Спортни новини 05.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 05.11.2025
Спортни новини 04.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 04.11.2025
Реклама
Водещи новини
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
23:17, 06.11.2025 (обновена)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
20:13, 06.11.2025 (обновена)
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Дронове над шведския град Гьотеборг - летището спря работа
22:02, 06.11.2025 (обновена)
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?
20:32, 06.11.2025
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните...
19:44, 06.11.2025 (обновена)
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
19:01, 06.11.2025 (обновена)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Този бюджет в евро отдавна е подготвен
18:33, 06.11.2025
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка -...
18:07, 06.11.2025 (обновена)
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ