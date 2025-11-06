БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Борисов обсъди бюджета с бизнеса, опозицията с нови критики за план-сметката

евро - еврозона
Снимка: илюстративна
Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна в централата на партията с работодателските организации, които вчера бойкотираха Съвета за тристранно сътрудничество, недоволни от бюджета за 2026.

Според Борисов е била обсъдена необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството.

Опозицията за пореден ден отправи остри критики към план-сметката на държавата. Управляващите пък защитиха разчетите на финансовия министър Теменужка Петкова.

Напрежение в парламента между управляващи и опозиция, след като вчера работодателите напуснаха Тристранния съвет, несъгласни с параметрите в бюджета за следващата година.

От ГЕРБ и ДПС призоваха бизнеса да се върне на масата за преговори с аргумента, че 17 години държавата е инвестирала в създаване на отлични икономически условия и сега е време работодателите да върнат жеста. Опозицията пък отново разкритикува план-сметката ни за следващата година.

Лидерът на ГЕРБ обвини опозицията, че си играе със страховете на хората с критиките си към проектобюджета и заяви, че няма да допусне намаляване на доходите през 2026 г.

"Тази година този бюджет е коалиционен и аз няма да поставя под риск, всеки ден го обяснявам, поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде привързано с еврото. Този риск съм го премерил и няма да го допусна. Защото в сегашния бюджет майките взимат повече, медицинските работници и лекари взимат повече, учителите взимат повече, военните взимат повече. Огромни сектори взимат повече пари, за да разберат, че не еврото е причината за повдигането на цените", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според ПП-ДБ проектобюджетът е сбъркан, а сметката ще я платят бизнесът и работещите.

"Вземат се едни пари от бизнеса и гражданите. Това, според плана на Министерството на финансите, ще доведе до приход от 51,4 млрд. Позволете ми да бъда силно скептичен. Това, което реално ще се случи през 2026 г., държавата ще вземе по 600 лв. от всяка фирма и от всеки работник директно от джоба им. Допълнително от това, което им взема като данъци и удръжки", допълни Асен Василев, ПП-ДБ.

"Трябва да е ясно, че това не е бюджетът на ГЕРБ, на Борисов, това е бюджетът на ДПС, на Цонев и на Пеевски и вече е ясно поне едно нещо. Първото министерство, което е дадено на концесия от серията министерства на концесия, по думите на самия Бойко Борисов, това е Министерството на финансите, дадено на концесия на ДПС", коментира Ивайло Мирчев, ПП-ДБ.

Лидерът на ДПС не се съгласи и обяви, че ще подкрепи проектобюджета.

Делян Пеевски, председател на ДПС: "Подкрепям го. Всичко, което сме поискали за хората, е там. Искахме да се запазят заплатите на полицаи, на военни, на всички сфери, в които ги увеличихме. Всичко е запазено. Капиталовата програма през ББР, всичко, което сме поискали за хората го има. Аз казах, че това правителство ще го подкрепям заради хората. Всичко е вътре и се случва".

АПC се възмутиха от липсата на реформи и защитиха исканията на работодателите.

"Първата бюджетна процедура в евро стартира с фалстарт. Това, което се случи вчера с проваленото заседание на НСТС и оттеглянето на работодателските организации от социалния диалог, на практика е удар по бюджетната процедура. Това е инерционен бюджет, който няма никакви реформи, няма дори идея за фискална консолидация", допълни Хасан Адемов, АПС.

А управляващите призоваха бизнесът да се върне на масата за преговорите.

"Считаме, че е хубаво работодателите да се върнат на масата, защото това е най-важният закон в държавата. Аз не знам какво са очаквали работодателите, но когато БСП е в управлението е съвсем нормално, защото освен света на големия капитал има свят и на работници, на трудещите се, на които им се отнемат права", коментира Драгомир Стойнев, "БСП - Обединена левица".

"17 г. ние подпомагаме бизнеса и му създаваме такава среда, че той да се развива. Тъй като бизнесът вчера не се яви в знак на протест - искам да се обърна към тях и да им припомня, че за последните няколко години само за енергийните им помощи за тока са 6,5 млрд. Ех, сега идва време малко да се затегнат тези отношения на задължението на бизнеса към държавата", добави Йордан Цонев, ДПС.

"Имам среща с работодателските организации, защото ми се струва нечестно, ако държавата дотирала с 1,1 млрд. от юни досега, включително и вчера 200 млн. МС прие за бизнеса евтин ток. Мисля, че не е много честно, така че ще имат едни приятен, но тежък разговор с мен", заяви Бойко Борисов.

По обяд Борисов се срещна с работодателите в централата на ГЕРБ, с които обсъди проектобюджета и необходимостта от фискална дисциплина.

Според Борисов диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната. По-късно разговорите продължиха в Министерството на финансите. В разговорите в МФ между Теменужка Петкова и работодателите се включиха и шефовете на митниците и на НАП.

Диалогът е възстановен, обявиха работодателите след края на срещата.

"Към момента нямаме някакъв вариант, който да кажем е един, приемлив, еднакво сходен, защото една част от предложенията, които идват от наша страна, срещат разбирането, че в рамките на експертизата на МФ могат да бъдат приемливи, но те трябва да бъдат и политически приемливи, това, което помолихме е да се организира такава дискусия и такава среща в рамките на Съвета за съвместно управление", каза още Румен Радев, председател на АИКБ.

Утре срещите на бизнеса и властта продължават.

