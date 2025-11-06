Точно в целта: Отличия за журналисти от БНТ на турнир по стрелба за представители на медиите

Блестящо представяне и отличия за журналисти от БНТ на турнир по стрелба за представители на медиите.

Операторът Миглена Гайдарова, водещият на "По света и у нас" Ангел Бончев и репортерът на "По света и у нас" Цанка Николова завоюваха съответно златен, сребърен и бронзов медал. Те бяха отличени и с грамоти.

Снимки: Цанка Николова

Състезанието беше по повод празника на Сухопътните войски, който е на 19 ноември, а отличията връчи лично командирът им генерал-майор Деян Дешков.

Треньор на отбора на БНТ беше офицер от резерва Трифон Карапенчев.