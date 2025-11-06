Археологически проучвания на ахтополския манастир "Свети Йоан Предтеча"

Националният исторически музей и община Царево работят по разкриването на едно от най-значимите духовни средища по Южното Черноморие – ахтополския манастир "Свети Йоан Предтеча", известен още като "Свети Яни". Смята се, че манастирът е построен през 12-13 век.

През последните пет археологически сезона са разкрити основите на най-дългата църква, откривана досега по Южното българско Черноморие. Намерени са стотици артефакти, включително сребърни монети, златна монета на Сюлейман Великолепни, кръст от яспис и две келтски бронзови фибули от римската епоха.