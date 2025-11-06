Фалшиво интервю с Доналд Тръмп създадоха ученици от Пловдив

Ученици от училище "Св. Паисий Хилендарски" в Пловдив създадоха фалшиво интервю с американския президент Доналд Тръмп, използвайки изкуствен интелект. Проектът е част от урок, посветен на дезинформацията, целящ да научи децата на критично мислене и разграничаване на фалшиви от истински новини.

Учениците от 9-ти клас, специалност "Програмист на изкуствен интелект", задават 5 въпроса, включително дали в Белия дом сервират бърза храна и дали Тръмп тайно е опитвал да купи Гренландия. Проектът ще бъде представен на Национална конференция за иновации в образованието.