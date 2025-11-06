Рангел Бизюрев отново се изправи пред съда, прокуратурата поиска най-тежката присъда

Рангел Бизюрев застана днес пред Апелативния съд-Пловдив, по делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Делото бе образувано по протест на прокуратурата, както и по жалба на защитата на подсъдимия.

И от държавното обвинение, и семейството на убития поискаха доживотна присъда да замени 15-годишната присъда за Бизюрев постановена от Окръжния съд в Пловдив.

Майката на убития Димитър Малинов Атанаска Бакалова продължава да настоява за доживотен затвор и за подсъдимия, и за братя близнаци, осъдени за укривателство.

Адвокат Делчо Джубелиев, защитник на Бизюрев, обаче смята че разделянето на делото на близнаците Динкови в отделно производство е било нарушение на процесуалните правила, което вече е непоправимо.

Той настоя обвинението срещу Рангел да бъде променено в причиняване на смърт по непредпазливост след нанесена умишлена телесна повреда.

Според него, при разпитите близнакът Борислав Динков е давал различни показания, но съдът е дал превес избирателно на едно от тях.

снимки: БТА

Апелативните магистрати трябва да се произнесат с решение в двумесечен срок.