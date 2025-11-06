БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как...
Чете се за: 04:00 мин.
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:05 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кръстникът на върховете

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

Сандьо Бешев е един от хората, дали най-много на българския алпинизъм.

Сандю Бешев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доцент Сандьо Бешев е на 92 години и не спира да изумява с физическата си активност. Приносът му в българската и световната история го нарежда сред най-изявените алпинисти в света. Изкачил е над 500 върха по света, като е дал 15 български имена на някои от най-високите в Европа, Азия и Южна Америка. Освен това е издал над 20 книги, посветени на алпинизма.

Сандьо Бешев е един от хората, дали най-много на българския алпинизъм. Наричат го още и Кръстника на върхове. А това право се дава само на този, който пръв е изкачил непокорен до момента връх.

Така, използвайки възможността и със съгласието на местните власти, той дава имената на покорените от българи върхове на три континента.

„Връх България имаме в Перу - 5120 метра. В Монголия имаме връх Пловдив. В Кавказ също имаме връх Пловдив. В Памир също имаме, който е на 4900 метра“, разказва пред БНТ доц. Бешев.

Сандьо Бешев е в основата на българската експедиция, покорила първия 7-хилядник. Това е връх Ленин в Памир на височина от 7134 метра.

Бешев се среща с много световни алпинисти, но паметна за него остава срещата с първата дама на световния алпинизъм, изкачила връх Еверест - Юнко Табей. Тя му подарява своя ледоход или познат под името Ледена ръка, а този спомен още топли сърцето му.

Бешев е човек, който знае какво означава усилието. Преодолявал е не само стръмни върхове, но и собствените си граници на възрастта.

„Трябва да се преодоляват болежките, които на тази възраст неминуемо се появяват и трябва човек да се справи с тях“, добавя Бешев.

И сякаш тези думи се потвърждават от делата му. Само на Олимп има 54 изкачвания. На Монблан още 8. Върховете, на които е стъпвал над височината на връх Мусала са повече от 500.

„Така че биографията ми, сбора от върховете е доста голяма. Има една формула, която много я обичам и много хубаво я казвам. Не започвай да спираш. Не спирай да започваш. Спреш ли, фалираш. Колкото и да е трудно, трябва да вървиш и да се опиташ“, категоричен е доц. Бешев.

На националния празник 6-ти септември тази година изкачва най-високия връх на остров Лесбос. Успява да събере и издаде своя опит в написването на над 20 книги.

„Аз се гордея с написаните книги, защото особено 4-5 от тях са големи книги“, казва Бешев.

Сандьо Бешев не спира да прави това, което е правил досега - да изкачва върхове дори и на 92. В делничните дни той редува изкачването на най-високите пловдивски тепета, Младежкия хълм и Бунарджика с група от съмишленици. А в почивните дни не пропуска планината за по-големи предизвикателства.

Подробности вижте във видеото!

#Сандю Бешев #Бешев #Сандьо Бешев #алпинизъм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
3
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
4
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
5
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
6
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
4
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Зимни

Фейгин ще представи новите програми за олимпийския сезон на "Денкова-Стависки къп"
Фейгин ще представи новите програми за олимпийския сезон на "Денкова-Стависки къп"
Две български двойки ще участват на "Денкова-Стависки къп" Две български двойки ще участват на "Денкова-Стависки къп"
Чете се за: 01:25 мин.
Торонто заличи три гола пасив срещу Питсбърг в НХЛ Торонто заличи три гола пасив срещу Питсбърг в НХЛ
Чете се за: 02:52 мин.
Иля Малинин постави нов световен рекорд за най-висок резултат във волната програма Иля Малинин постави нов световен рекорд за най-висок резултат във волната програма
Чете се за: 01:05 мин.
Монреал Канейдиънс оглави класирането в Атлантическата дивизия в НХЛ Монреал Канейдиънс оглави класирането в Атлантическата дивизия в НХЛ
Чете се за: 03:00 мин.
МОК извади Стефка Костадинова от списъка с акредитации за Милано/Кортина МОК извади Стефка Костадинова от списъка с акредитации за Милано/Кортина
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си...
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна? Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Желязков и Зеленски разговаряха по телефона - какво си казаха
Чете се за: 00:30 мин.
Политика
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Този бюджет в евро отдавна е подготвен
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка -...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ