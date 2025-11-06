Кръстникът на върховете

Доцент Сандьо Бешев е на 92 години и не спира да изумява с физическата си активност. Приносът му в българската и световната история го нарежда сред най-изявените алпинисти в света. Изкачил е над 500 върха по света, като е дал 15 български имена на някои от най-високите в Европа, Азия и Южна Америка. Освен това е издал над 20 книги, посветени на алпинизма.



Сандьо Бешев е един от хората, дали най-много на българския алпинизъм. Наричат го още и Кръстника на върхове. А това право се дава само на този, който пръв е изкачил непокорен до момента връх.

Така, използвайки възможността и със съгласието на местните власти, той дава имената на покорените от българи върхове на три континента.

„Връх България имаме в Перу - 5120 метра. В Монголия имаме връх Пловдив. В Кавказ също имаме връх Пловдив. В Памир също имаме, който е на 4900 метра“, разказва пред БНТ доц. Бешев.

Сандьо Бешев е в основата на българската експедиция, покорила първия 7-хилядник. Това е връх Ленин в Памир на височина от 7134 метра.

Бешев се среща с много световни алпинисти, но паметна за него остава срещата с първата дама на световния алпинизъм, изкачила връх Еверест - Юнко Табей. Тя му подарява своя ледоход или познат под името Ледена ръка, а този спомен още топли сърцето му.

Бешев е човек, който знае какво означава усилието. Преодолявал е не само стръмни върхове, но и собствените си граници на възрастта.

„Трябва да се преодоляват болежките, които на тази възраст неминуемо се появяват и трябва човек да се справи с тях“, добавя Бешев.

И сякаш тези думи се потвърждават от делата му. Само на Олимп има 54 изкачвания. На Монблан още 8. Върховете, на които е стъпвал над височината на връх Мусала са повече от 500.

„Така че биографията ми, сбора от върховете е доста голяма. Има една формула, която много я обичам и много хубаво я казвам. Не започвай да спираш. Не спирай да започваш. Спреш ли, фалираш. Колкото и да е трудно, трябва да вървиш и да се опиташ“, категоричен е доц. Бешев.

На националния празник 6-ти септември тази година изкачва най-високия връх на остров Лесбос. Успява да събере и издаде своя опит в написването на над 20 книги.

„Аз се гордея с написаните книги, защото особено 4-5 от тях са големи книги“, казва Бешев.

Сандьо Бешев не спира да прави това, което е правил досега - да изкачва върхове дори и на 92. В делничните дни той редува изкачването на най-високите пловдивски тепета, Младежкия хълм и Бунарджика с група от съмишленици. А в почивните дни не пропуска планината за по-големи предизвикателства.

