Владимир Зографски: Надявам се, че ще успеем да отстраним грешките

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски, който завърши на 14-о място в крайното класиране на "Четирите шанци", записвайки най-доброто представяне на българин в престижната веригата, заяви, че това е солиден резултат.

Досега най-доброто класиране на Зографски в „Четирите шанци“ беше 18-ото място

"14-о място в генералното класиране - солиден резултат. Имах добри скокове, но за съжаление ми липсваше стабилност", каза Зографски за официалната страница на Българската федерация по ски в социалната платформа Фейсбук.

Самоковецът се надява да изчисти грешките си и да постигне по-добри резултати на Олимпийските игри и световно първенство.

"И в четирите старта имах един добър и един по-слаб скок, но най-важното е, че знаем върху какво трябва да работим. Сезонът е в разгара си. Предстоят ни Олимпийски игри и световно първенство. Надявам се, че ще успеем да отстраним грешките и ще зарадваме феновете на ските в България", коментира още българинът.