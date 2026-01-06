БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Зографски с рекордно постижение на "Четирите шанци"

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Големият победител в 74-ото издание на турнира и носител на „Златния орел“ стана словенецът Домен Превц.

Владимир Зографски
Снимка: БГНЕС
Владимир Зографски записа най-силното българско участие в историята на престижната верига по ски скок „Четирите шанци“, след като завърши на 14-о място в крайното класиране.

В последното състезание от турнира в Бишофсхофен (Австрия), което носеше точки и за Световната купа, българинът зае 14-а позиция с актив от 269,3 точки след скокове от 129 и 133,5 метра. В първия кръг Зографски отново спечели директния си дуел срещу японеца Наоки Накамура – успех, който постигна и срещу същия съперник при старта на надпреварата в Гармиш-Партенкирхен на 1 януари.

Досега най-доброто класиране на Зографски в „Четирите шанци“ беше 18-ото място, което прави настоящото му постижение историческо за българските ски скокове.

Големият победител в 74-ото издание на турнира и носител на „Златния орел“ стана словенецът Домен Превц. Той завърши втори в Бишофсхофен със сбор от 299,8 точки (138 и 138,5 метра), което му беше достатъчно да триумфира в генералното класиране с общо 895,8 точки. В последния старт победата отиде при австриеца Даниел Чофених, който събра 303,9 точки след скокове от 137 и 140,5 метра, а трети се нареди японецът Рьою Кобаяши с 299,6 точки.

В крайното подреждане след Превц се наредиха двама австрийци – Ян Хьорл с 854,4 точки и Щефан Ембахер с 854,1.

