Предупреждение за значителни валежи на изток

И в следобедните часове в по-голямата част от страната ще се задържи облачно и на много места ще вали, по-интензивно в Източна България, с предупреждение за локално значителни количества в област Бургас.

Ще бъде и ветровито, с умерен източен, в Източна България и по Черноморието - север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°, по Черноморието - от 14° до 16°. Временни разкъсвания на облачността ще има над Югозападна България.

През нощта вятърът ще отслабне, но на много места в страната ще продължи да вали. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 6°, на морския бряг – от 9° до 13°, а максималните - между 11° и 16°, в София - около 12°. Валежи ще има и утре, на повече места преди обяд в Североизточна, а по-значителни като количество в Северозападна България. Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб, по Черноморието – умерен, от североизток.

И на морския бряг за пореден ден ще бъде облачно и дъждовно, с максимални температури от 15° до 18°.

В планините ще духа умерен южен вятър и валежите само по-най-високите части ще бъдат от сняг.

През почивните дни и първата половина от следващата седмица ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - и с намалена видимост. Ще има и валежи, в събота на много места в страната, в неделя – главно в планинските и източните райони. В понеделник валежите ще бъдат главно в Западна и Централна България, докато във вторник – предимно в Централна и Източна. В сряда валежите ще намалеят, а облачността ще се разкъса. Температурите ще се повишат, повече в източните райони.