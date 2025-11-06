БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предупреждение за значителни валежи на изток

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И в следобедните часове в по-голямата част от страната ще се задържи облачно и на много места ще вали, по-интензивно в Източна България, с предупреждение за локално значителни количества в област Бургас.

Ще бъде и ветровито, с умерен източен, в Източна България и по Черноморието - север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°, по Черноморието - от 14° до 16°. Временни разкъсвания на облачността ще има над Югозападна България.

През нощта вятърът ще отслабне, но на много места в страната ще продължи да вали. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 6°, на морския бряг – от 9° до 13°, а максималните - между 11° и 16°, в София - около 12°. Валежи ще има и утре, на повече места преди обяд в Североизточна, а по-значителни като количество в Северозападна България. Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб, по Черноморието – умерен, от североизток.

И на морския бряг за пореден ден ще бъде облачно и дъждовно, с максимални температури от 15° до 18°.

В планините ще духа умерен южен вятър и валежите само по-най-високите части ще бъдат от сняг.

През почивните дни и първата половина от следващата седмица ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - и с намалена видимост. Ще има и валежи, в събота на много места в страната, в неделя – главно в планинските и източните райони. В понеделник валежите ще бъдат главно в Западна и Централна България, докато във вторник – предимно в Централна и Източна. В сряда валежите ще намалеят, а облачността ще се разкъса. Температурите ще се повишат, повече в източните райони.

#жълт код за дъжд #облачно и дъждовно #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
2
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Отиде си режисьорът Росен Елезов
3
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
4
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Времето

Жълт код за валежи от дъжд в Източна България
Жълт код за валежи от дъжд в Източна България
Предстои затопляне - дали? Предстои затопляне - дали?
Чете се за: 02:12 мин.
Температури от 5° до 16° в сряда Температури от 5° до 16° в сряда
Чете се за: 01:47 мин.
Не забравяйте чадъра и през следващите дни Не забравяйте чадъра и през следващите дни
Чете се за: 02:05 мин.
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
Чете се за: 02:00 мин.
Застудяване и дъжд през новата седмица Застудяване и дъжд през новата седмица
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната част на бюджета План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната част на бюджета
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Кой и на кого е предлагал да отпаднат санкциите по "Магнитски"? Кой и на кого е предлагал да отпаднат санкциите по "Магнитски"?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната детска болница Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната детска болница
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След век закъснение: България и Северна Македония подписаха...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за трафик на...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ