Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

Търсят приемни семейства във Варна

от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Повечето деца, лишени от родителска грижа, вече имат дом

Снимка: БНТ
Кампанията за приобщаване на нови приемни семейства във Варна продължава. Повечето деца, които са лишени от родителска грижа, вече имат дом, но се търсят още приемни семейства, защото винаги има необходимост.

Мариана Ацева и съпругът ѝ имат 19-годишна дъщеря. Решават да станат приемни родители, за да дарят щастие и на други деца.

Мариана Ацева, приемен родител: “Естествено беше това да се случи. Някак нещата, които обсъждахме с мъжа ми, това какво искаме да правим, това какво можем да направим, ресурсите, с които разполагаме. Когато го срещнахме, разбрахме, че е нашето. Аз повече, той - на по-късен етап.”

Семейство Ацеви вече 5 години се грижи с много любов за момиче, което скоро ще навърши пълнолетие. Приемните родители казват, че то е част от семейството им и това е променило живота им.

Мариана Ацева, приемен родител: “Мисля, че си отворихме съзнанието. Вече живеем по-нашироко в съзнанието си, по-уплътнено, по-пълноценно. Аз лично се вгледах в себе си и добих някакъв вариант самата себе си да направя по-добра, с по-устойчива ценностна система.”

Към момента приемните семейства във Варна и областта близо са 140.

Снежана Апостолова, зам.-кмет на Варна: “Това е мисия. Трябва да бъдат с основно образование поне, да имат материалната база, където да приемат детето. Едно от условията е да не бъдат под запрещение, да не са изтърпели присъда.”

Приемните родители могат да се грижат и да дарят с любов деца със специални потребности.

Снежана Апостолова, зам.-кмет на Варна: “За децата със специални потребности по-трудно се намират приемни семейства. Към момента в община Варна има 4 такива деца, които са настанени в приемно семейство.”

Да си приемен родител е огромна отговорност. А всяко дете трябва е обградено с любов, за да повярва в себе си.

Автори: Нора Бочева, Деян Михайлов

#приемни семейства #деца лишени от родителски грижи #приемни родители #Варна

