Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за трафик на мигранти (ВИДЕО)

Разбиха група за трафик на мигранти, използвала фалшиви униформи на полицията. Трафикантите организирали транспорта през България до сръбската граница.

Престъпната група е действала повече от година. От прокуратурата обясниха, че задържаните са организирали логистичната дейност. Те са набирали шофьори, които е трябвало да прекарват мигранти от област Бургас до границата със Сърбия. Групата е имала няколко депа за престой в района на Елин Пелин.

Основно става въпрос за мъже от Пакистан и Афганистан. Тарифата е варирала от 3000 до 5000 евро. При претърсвания на различни адреси са намерени GPS-устройства, тракери, както и фалшиви униформи с отличителни знаци на дирекция "Миграция" и "Гранична полиция".

Ръководителят на групата все още не е установен. Част от задържаните лица са били с условни присъди за същото престъпление.