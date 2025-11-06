БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:37 мин.

Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за трафик на мигранти (ВИДЕО)

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Групата е действала повече от година

полицията прокуратурата разбиха престъпна група трафик мигранти видео
Разбиха група за трафик на мигранти, използвала фалшиви униформи на полицията. Трафикантите организирали транспорта през България до сръбската граница.

Престъпната група е действала повече от година. От прокуратурата обясниха, че задържаните са организирали логистичната дейност. Те са набирали шофьори, които е трябвало да прекарват мигранти от област Бургас до границата със Сърбия. Групата е имала няколко депа за престой в района на Елин Пелин.

Основно става въпрос за мъже от Пакистан и Афганистан. Тарифата е варирала от 3000 до 5000 евро. При претърсвания на различни адреси са намерени GPS-устройства, тракери, както и фалшиви униформи с отличителни знаци на дирекция "Миграция" и "Гранична полиция".

Ръководителят на групата все още не е установен. Част от задържаните лица са били с условни присъди за същото престъпление.

# трафик на мигранти #престъпна група за трафик на мигранти #ГД "Гранична полиция" #прокуратура

