Жители на „Илинден“: Опасения от ново застрояване и загуба на зелени площи

Жители на столичния район "Илинден" са загрижени от тенденцията на засилено строителство и намаляване на зелените площи в квартала. Те се опасяват, че парцел, предназначен за изграждане на читалище и обособена градинка, е предвиден за ново застрояване.

Хората от район „Илинден“ са притеснени, че междублоковите им пространства и последните зелени площи могат да бъдат застроени. Повод за тревога стана почистването на терен зад блок 317А на улица „Зографски манастир“, за който местните се опасяват, че ще бъде подготвен за строителство.

От Столична община обясниха, че за имота има издадено разрешително за ремонт и реконструкция на детска площадка от 2017 година, но не и за жилищен строеж, а за детска площадка.

„Опасяваме се, че зелените площи ще бъдат унищожени, ще бъдат застроени“, каза Трайчо Петров.

По думите му от общината не са отговорили на въпросите дали е предвидено строителство на това място.

Кметът на район „Илинден“ Емил Бранчевски заяви, че няма засилено строителство в района