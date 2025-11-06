Протести срещу президента Доналд Тръмп във Вашингтон

Протести срещу американския президент Доналд Тръмп избухнаха във Вашингтон.

Протестиращите носеха табели с надписи „Тръмп трябва да си отиде“ и „Престъпник“. Те призоваха президентът да бъде отстранен от длъжност. Демонстрациите бяха предимно мирни.

Събитията идват след годишнината от президентската надпревара в страната, на която беше преизбран Тръмп, както и след три големи местни избори, спечелени от демократите – включително кметските избори в Ню Йорк.