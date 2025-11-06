БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протести срещу президента Доналд Тръмп във Вашингтон

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Запази

Демонстрантите настояват за отстраняването му от длъжност след изборните резултати в САЩ

протести президента доналд тръмп вашингтон
Слушай новината

Протести срещу американския президент Доналд Тръмп избухнаха във Вашингтон.

Протестиращите носеха табели с надписи „Тръмп трябва да си отиде“ и „Престъпник“. Те призоваха президентът да бъде отстранен от длъжност. Демонстрациите бяха предимно мирни.

Събитията идват след годишнината от президентската надпревара в страната, на която беше преизбран Тръмп, както и след три големи местни избори, спечелени от демократите – включително кметските избори в Ню Йорк.

#Доналд Тръмп #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
2
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
3
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Отиде си режисьорът Росен Елезов
4
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
5
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
6
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: САЩ и Канада

Изслушване за митата във Върховния съд на САЩ
Изслушване за митата във Върховния съд на САЩ
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин и най-млад градоначалник от повече от век "Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин и най-млад градоначалник от повече от век
Чете се за: 06:22 мин.
Кой е Зохран Мамдани и какво обеща на Ню Йорк? Кой е Зохран Мамдани и какво обеща на Ню Йорк?
Чете се за: 03:27 мин.
Китай премахва допълнителните мита върху вноса на американски стоки Китай премахва допълнителните мита върху вноса на американски стоки
Чете се за: 00:35 мин.
Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк
Чете се за: 03:02 мин.
Товарен самолет се разби в Кентъки: Най-малко 9 са загинали, 11 са ранени Товарен самолет се разби в Кентъки: Най-малко 9 са загинали, 11 са ранени
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за служител на ДФ „Земеделие“, хванат с подкуп
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за служител на ДФ...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за железопътен тунел България и Северна Македония ще подпишат споразумение за железопътен тунел
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Комисията по вътрешен ред и сигурност обсъжда промените в закона за НСО Комисията по вътрешен ред и сигурност обсъжда промените в закона за НСО
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Жълт код за валежи от дъжд в Източна България Жълт код за валежи от дъжд в Източна България
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Шефовете на ДАНС и НСО ще бъдат изслушани в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Делото за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Над 100 жертви след тайфуна „Калмаеги“ във Филипините
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Временна организация на движението на АМ „Тракия“ в...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ