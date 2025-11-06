БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Комисията по вътрешен ред и сигурност обсъжда промените в закона за НСО

от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Текстовете уреждат автопарка на президентството и нови ограничения за лични автомобили със специален режим

Снимка: БТА
Промените в Закона за НСО, касаещи автопарка на президентството, влизат за гласуване на първо четене в Комисията по вътрешен ред и сигурност в Народното събрание. На заседанието днес ще бъдат разгледани промените, предложени от правителството.

С тях се урежда преминаването на служители на Службата към администрацията на президента, както и автомобилите, които в момента се ползват от президентството. Предвижда се тези коли да се обслужват в базата на НСО, ако двете страни се споразумеят за това.

Депутатите от Комисията ще разгледат и промените в закона за НСО, предложени от "ДПС – Ново начало". Текстовете предвиждат забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Службата за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение.

До тук се стигна след решението на Народното събрание президентът да няма право да ползва коли на Службата за охрана. В отговор Румен Радев започна да се явява на официални събития с личния си автомобил.

