Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана...
Чете се за: 04:55 мин.
"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот...
Чете се за: 02:17 мин.
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

Жълт код за валежи от дъжд в Източна България

Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Днес ще остане облачно с валежи, на повече места и по-значителни в Източна България, а след обяд и в Централна. Без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 8°, максималните - между 10° и 15°, в София - около 11°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14° - 16°.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700 - 1800 метра валежа ще от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.

През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време, на места и с намалена видимост. Ще има и валежи. В събота вятърът ще се завърти от югоизток, а в неделя и понеделник в Източна България - от югозапад. Температурите ще се повишат, повече в източните райони, където дневните ще достигат на места до около 20°.

