Болногледач получи доживотна присъда в Германия за убийство със смъртоносна инжекция

Болногледач в Германия получи доживотна присъда за убийство със смъртоносна инжекция на 10 пациенти и опит за убийство на други 27.

Обвинението изтъкна, че подсъдимият е прилагал на жертвите си обезболяващи или седативи, за да облекчи работата си през нощта. Говорител на съда в Аахен посочи, че престъплението е особено тежко и шансовете за освобождаване след 15 години са минимални. Толкова е минималното време зад решетките при доживотна присъда в Германия.

Престъпленията са извършени между декември 2023 г. и месец май миналата година в клиника край Аахен. Присъдата подлежи на обжалване.

Следствието проверява и други подозрителни случаи от практиката на сестрата, посочват германски медии. През 2019 г. бивша медицинска сестра в Германия беше осъдена до живот за убийството на 85 пациенти, припомня Ройтерс.

