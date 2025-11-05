Петър Зехтински с призив към футболните привърженици в България

Една от легендите на футболния отбор на Ботев (Пловдив) Петър Зехтински представи автобиографичната си книга „Да играеш за другите“ в клубния магазин на стадион „Христо Ботев“.

Събитието предизвика голям интерес сред привържениците на „жълто-черните“. Те имаха възможност лично да вземат автограф от Зехтински, както и от настоящите играчи на „канарчетата“ - Тодор Неделев, Николай Минков и Ивайло Видев, които също уважиха събитието.

Зехтински отправи ясно послание към читателите, като направи препратка към инцидента, който прекрати пловдивското дерби преди 4 дни.

„Да обичат футбола, това е много важно, защото за мен футболът ми беше животът. Да подкрепят, да няма такива прояви, каквито видяхме, защото няма как да водим и децата си на футбол, когато има такива грозни прояви. Да намерим начин да оставим на терена да се решават нещата. Там е истината“, каза Зехтински.

Вижте репортажа във видеото!