Премиера на новия български филм "Рожден ден"

Тази вечер е премиерата на филма "Рожден ден" на режисьора Ивайло Пенчев. В екранната история актьорът Васил Банов прави последната си роля. БНТ е медиен партньор на новия български филм.

Филмът вече завоюва наградата на публиката "Златна роза" във Варна. Една история за любовта, семейството, приятелството и силата да се опълчиш срещу бездушието и пошлостта.

Силен актьорски екип начало с Меглена Караламбова и Васил Банов, за когото са писани специално тези две роли. Във филма участват и други любими актьори. И тук Ивайло Пенчев, режисьорът на филм, залага на усмивките, които ни помагат да превъзмогнем и най-трудните моменти.

Ивайло Пенчев, режисьор: "Искам да забравим за проблемите, които всеки един от нас има и да се засмеем. Крайно време е, защото през последните години комедията отиде на заден план, а българското кино има феноменални комедии. Вярвам, че тази "Рожден ден" е също такава. Досегашните прожекции показват, че хората излизат с усмивки и са много щастливи."

