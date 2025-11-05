"Да няма проблем с проверката" - хванаха служител на фонд "Земеделие" с подкуп

Задържаният е младши експерт и работи в институцията от 2017 година
Служител на Държавен фонд "Земеделие" е задържан докато получава подкуп от 1000 лева от земеделски производител от Костинброд.
Това стана ясно на брифинг на Окръжна прокуратура - София и Областната дирекция на МВР.
Задържаният е младши експерт и работи в институцията от 2017 година.
Предстои да му се предяви обвинение и да се гледа мярката му в съда.
Наталия Николова, окръжен прокурор на София: Въпросният служител е извършвал вече една проверка на земеделския производител, която е приключила. След което в началото на октомври месец го е уведомил, че предстои нова кръстосана проверка. Именно, за да протече без проблеми е бил поискан подкуп. Наказанието е до 6 години лишаване от свобода и от 5 хиляди до 10 хил. лв. глоба. Като съдът може да постанови и лишаване от права - да не може да упражнява тази професия, както може да се пристъпи и към отнемане на 1/2 от имуществото му.