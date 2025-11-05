"Да няма проблем с проверката" - хванаха служител на фонд "Земеделие" с подкуп

Служител на Държавен фонд "Земеделие" е задържан докато получава подкуп от 1000 лева от земеделски производител от Костинброд.

Това стана ясно на брифинг на Окръжна прокуратура - София и Областната дирекция на МВР.

Задържаният е младши експерт и работи в институцията от 2017 година.

Предстои да му се предяви обвинение и да се гледа мярката му в съда.