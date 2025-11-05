БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Британското посолство отговори на Бойко Борисов за санкциите по "Магнитски"

Снимка: БТА/Архив
От британското посолство реагираха на изявлението на Бойко Борисов за разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън.

В съобщението се казва, че "Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства."

Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията… Санкциите остават в сила, пише още в съобщението.

