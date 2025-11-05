Новак Джокович едва сдържа сълзите си след победата в Атина

Новак Джокович едва сдържа сълзите си след победата си на турнира в Атина, когато организаторите пуснаха видео в памет на неговия бивш треньор Никола Пилич.

Хърватинът, който почина през септември на 86 години, е бил сред най-важните хора в кариерата на сърбина. Джокович се обучава в неговата академия още като 12-годишен и често го е наричал свой "баща в тениса".

След срещата, спечелена със 7:6 и 6:1, 24-кратният шампион от Големия шлем заяви, че ще продължи да почита името на Пилич и да пази живо неговото наследство.