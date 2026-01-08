БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Волейболистите на България до 18 години победиха Сърбия и се класираха за Европейското първенство!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Запази
българия u18 започна европейското първенство волейбол юноши победа
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Националният отбор на България по волейбол за юноши под 18 години се класира за Европейското първенство през 2026 година след силна победа над Сърбия.

Тимът, воден от Мирослав Живков, спечели финала на европейската квалификация в Подгорица с 3:1 гейма. Така българските момчета взеха реванш за предишната си загуба и си осигуриха единствената директна квота за Евроволей 2026 в Италия.

Нашите национали показаха характер и желание за победа. Те имаха контрол над мача в повечето моменти и бяха по-силни в ключовите елементи, особено на блокада, където доминираха над съперника.

В четвъртия гейм българите бяха категорични и напълно пречупиха съперника, като не му оставиха шанс за обрат.

Най-резултатен за България беше Никола Градинаров с 14 точки. Адриан Ганев и Кристиан Косев добавиха по 13 точки и също имаха важен принос за успеха.

С тази победа младите български волейболисти доказаха, че са сред най-добрите в Европа и заслужено ще играят на шампионата през 2026 година.

Последвайте ни

