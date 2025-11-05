Картина на Пикасо, посветена на неговата муза, е продадена за 27 милиона евро

Картина на Пабло Пикасо, посветена на неговата муза и любима Дора Маар, беше продадена на търг в Париж за 27 милиона евро. Произведението, озаглавено "Бюст на жена с шапка с цветя (Дора Маар)", е създадено през 1943 г. и е било собственост на френско семейство повече от 80 години.

Наследниците решават да я продадат, тъй като творбата не може да бъде разделена между тях. Това е първият път, в който картината се показва публично в цвят. До сега тя беше известна само от черно-бели снимки в каталога на Пикасо.