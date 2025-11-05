Новините 05.11.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Забрана за мобилни телефони в училищата

От януари ще бъде забранено използването на мобилни телефони в училищата. Това ще стане чрез промени в Закона за предучилищното и училищното образование, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Около 800 училища вече имат подобна забрана по свое решение.

Български младежки воден парламент в Стара Загора

Стара Загора ще бъде домакин на 14-та парламентарна сесия на Българския младежки воден парламент. Събитието ще се проведе от 14 до 16 ноември в Зала "Америка за България" в Езикова гимназия "Ромен Ролан".

СВЯТ

Повече хора подкрепят еврото след въвеждането му

Подкрепата за еврото нараства значително след въвеждането му, според анализ на Европейската централна банка, озаглавен „Любов от втори поглед“. Проучването обхваща обществените нагласи в осем държави, присъединили се към еврозоната след 2002 г., включително Словения, Словакия, Литва и Хърватия.

Университетът във Валенсия възстановява семейни спомени след наводненията

Испания се възстановява след най-смъртоносните наводнения в съвременната си история, при които загинаха над 220 души и хиляди загубиха домове и спомени след бедствието край Валенсия. Проектът “Спаси снимките” цели да запази семейната памет на местните общности, чиито архиви са били унищожени от водата.

Дейвид Бекъм удостоен с рицарско звание

Дейвид Бекъм беше удостоен с рицарско звание от крал Чарлз III на церемония в замъка Уиндзор. 50-годишната легенда на английския футбол получи титлата Сър за заслуги в спорта и благотворителността.

КУЛТУРА

Картина на Пикасо, продадена за 27 милиона евро

Картина на Пабло Пикасо, посветена на неговата муза и любима Дора Маар, беше продадена на търг в Париж за 27 милиона евро. Произведението, озаглавено "Бюст на жена с шапка с цветя (Дора Маар)", е създадено през 1943 г. и е било собственост на френско семейство повече от 80 години.

Актьорът, изиграл Фреди Крюгер, получи звезда на Алеята на славата

Робърт Енглънд, известен с ролята си на Фреди Крюгер, получи звезда на Алеята на славата. Преди да стане легендарният Фреди, Енглънд е играл и добродушен извънземен в сериал от 80-те. Именно ролята на кошмарния убиец го превръща в икона на жанра.

Прожекция на български детски анимационни филми в Дом на киното

На 9 ноември от 11:00 часа в Дом на киното, Списание КИНО организира прожекция на българска детска анимация по проекта "Детство мое, реално и вълшебно", подкрепен от програма "Култура" на Столична община.

ОЩЕ ОТ СВЕТА

Нов вид неопрен срещу нападения от акули

Учени в Австралия разработиха нов вид неопрен, който може да намали тежестта на нападенията от акули и да увеличи шансовете за оцеляване. Резултатите показват, че новите костюми, подсилени с изключително здрави влакна, значително ограничават повредите в сравнение с обикновения неопрен.

Задължителна регистрация за маслинови дървета в Гърция

Всички собственици на повече от 21 маслинови дървета в Гърция, включително и българи, ще трябва да се регистрират онлайн и да декларират реколтата си, дори и да е нулева. Неспазването на това изискване води до глоби от 100 до 5000 евро.

СПОРТ

Нападател на Айнтрахт пропуска квалификациите заради контузия

Младият турски нападател Джан Узун от Айнтрахт Франкфурт е контузен и ще пропусне световните квалификации срещу България и Испания. 19-годишният футболист получи мускулна травма в мач от Бундеслигата и ще се възстановява около 5 седмици.

Бронзов медал за Георги Шишков по джудо

Българинът Георги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани в Париж. 48-годишният състезател постигна 4 победи в категория до 81 кг и надви Жоел Кохер (Швейцария) с "ипон" в срещата за бронза.

Новак Джокович едва сдържа сълзите си след победата в Атина

Новак Джокович едва сдържа сълзите си след победата си на турнира в Атина, когато организаторите пуснаха видео в памет на неговия бивш треньор Никола Пилич. Хърватинът, който почина през септември на 86 години, е бил сред най-важните хора в кариерата на сърбина.

Женският бежански отбор на Афганистан за първи път ще участва в турнир

Женският бежански отбор на Афганистан ще представи страната си на международен футболен турнир в Мароко, въпреки забраната на талибаните жените да спортуват. Капитанът на отбора Фатима Хайдари заяви, че това е дългоочакван момент и знак към света, че афганистанските жени няма да се откажат от правото си да играят и да представляват своята страна.