БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 05.11.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:57 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Забрана за мобилни телефони в училищата

От януари ще бъде забранено използването на мобилни телефони в училищата. Това ще стане чрез промени в Закона за предучилищното и училищното образование, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Около 800 училища вече имат подобна забрана по свое решение.

Български младежки воден парламент в Стара Загора

Стара Загора ще бъде домакин на 14-та парламентарна сесия на Българския младежки воден парламент. Събитието ще се проведе от 14 до 16 ноември в Зала "Америка за България" в Езикова гимназия "Ромен Ролан".

СВЯТ

Повече хора подкрепят еврото след въвеждането му

Подкрепата за еврото нараства значително след въвеждането му, според анализ на Европейската централна банка, озаглавен „Любов от втори поглед“. Проучването обхваща обществените нагласи в осем държави, присъединили се към еврозоната след 2002 г., включително Словения, Словакия, Литва и Хърватия.

Университетът във Валенсия възстановява семейни спомени след наводненията

Испания се възстановява след най-смъртоносните наводнения в съвременната си история, при които загинаха над 220 души и хиляди загубиха домове и спомени след бедствието край Валенсия. Проектът “Спаси снимките” цели да запази семейната памет на местните общности, чиито архиви са били унищожени от водата.

Дейвид Бекъм удостоен с рицарско звание

Дейвид Бекъм беше удостоен с рицарско звание от крал Чарлз III на церемония в замъка Уиндзор. 50-годишната легенда на английския футбол получи титлата Сър за заслуги в спорта и благотворителността.

КУЛТУРА

Картина на Пикасо, продадена за 27 милиона евро

Картина на Пабло Пикасо, посветена на неговата муза и любима Дора Маар, беше продадена на търг в Париж за 27 милиона евро. Произведението, озаглавено "Бюст на жена с шапка с цветя (Дора Маар)", е създадено през 1943 г. и е било собственост на френско семейство повече от 80 години.

Актьорът, изиграл Фреди Крюгер, получи звезда на Алеята на славата

Робърт Енглънд, известен с ролята си на Фреди Крюгер, получи звезда на Алеята на славата. Преди да стане легендарният Фреди, Енглънд е играл и добродушен извънземен в сериал от 80-те. Именно ролята на кошмарния убиец го превръща в икона на жанра.

Прожекция на български детски анимационни филми в Дом на киното

На 9 ноември от 11:00 часа в Дом на киното, Списание КИНО организира прожекция на българска детска анимация по проекта "Детство мое, реално и вълшебно", подкрепен от програма "Култура" на Столична община.

ОЩЕ ОТ СВЕТА

Нов вид неопрен срещу нападения от акули

Учени в Австралия разработиха нов вид неопрен, който може да намали тежестта на нападенията от акули и да увеличи шансовете за оцеляване. Резултатите показват, че новите костюми, подсилени с изключително здрави влакна, значително ограничават повредите в сравнение с обикновения неопрен.

Задължителна регистрация за маслинови дървета в Гърция

Всички собственици на повече от 21 маслинови дървета в Гърция, включително и българи, ще трябва да се регистрират онлайн и да декларират реколтата си, дори и да е нулева. Неспазването на това изискване води до глоби от 100 до 5000 евро.

СПОРТ

Нападател на Айнтрахт пропуска квалификациите заради контузия

Младият турски нападател Джан Узун от Айнтрахт Франкфурт е контузен и ще пропусне световните квалификации срещу България и Испания. 19-годишният футболист получи мускулна травма в мач от Бундеслигата и ще се възстановява около 5 седмици.

Бронзов медал за Георги Шишков по джудо

Българинът Георги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани в Париж. 48-годишният състезател постигна 4 победи в категория до 81 кг и надви Жоел Кохер (Швейцария) с "ипон" в срещата за бронза.

Новак Джокович едва сдържа сълзите си след победата в Атина

Новак Джокович едва сдържа сълзите си след победата си на турнира в Атина, когато организаторите пуснаха видео в памет на неговия бивш треньор Никола Пилич. Хърватинът, който почина през септември на 86 години, е бил сред най-важните хора в кариерата на сърбина.

Женският бежански отбор на Афганистан за първи път ще участва в турнир

Женският бежански отбор на Афганистан ще представи страната си на международен футболен турнир в Мароко, въпреки забраната на талибаните жените да спортуват. Капитанът на отбора Фатима Хайдари заяви, че това е дългоочакван момент и знак към света, че афганистанските жени няма да се откажат от правото си да играят и да представляват своята страна.

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
2
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
3
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
4
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
5
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Отиде си режисьорът Росен Елезов
6
Отиде си режисьорът Росен Елезов

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: По света

Задължителна регистрация за маслинови дървета в Гърция
Задължителна регистрация за маслинови дървета в Гърция
Нов вид неопрен срещу нападения от акули Нов вид неопрен срещу нападения от акули
Чете се за: 00:45 мин.
Актьорът, изиграл Фреди Крюгер, получи звезда на Алеята на славата Актьорът, изиграл Фреди Крюгер, получи звезда на Алеята на славата
Чете се за: 00:27 мин.
Картина на Пикасо, посветена на неговата муза, е продадена за 27 милиона евро Картина на Пикасо, посветена на неговата муза, е продадена за 27 милиона евро
Чете се за: 00:45 мин.
Дейвид Бекъм удостоен с рицарско звание Дейвид Бекъм удостоен с рицарско звание
Чете се за: 00:32 мин.
Университетът във Валенсия възстановява семейни спомени след наводненията Университетът във Валенсия възстановява семейни спомени след наводненията
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Фентанилът: Вълна от смърт в България Фентанилът: Вълна от смърт в България
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ