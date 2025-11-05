БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Лидерът на ГЕРБ защити разчетите в план-сметката на държавата

Снимка: БТА
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Лидерът на ГЕРБ защити разчетите в план-сметката на държавата.

Закономерно проектобюджетът на държавата беше сред основните теми в кулоарите и в пленарната зала. Още в самото начало на парламентарния ден от "Възраждане" поискаха изслушване на шефа на фискалния съвет Симеон Дянков заради резервите му към някои параметри от проектобюджета, но предложението беше отхвърлено от мнозинството. Това даде повод на "Възраждане" да заявят, че няма да подкрепят план-сметката. Подобно становище изразиха от МЕЧ и "Величие". ПП-ДБ призоваха управляващите да изтеглят проектобюджетът и основно да го преработят. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов защити план-сметката на държавата.

ПП-ДБ с остри критики към разчетите на Теменужка Петкова и призоваха управляващите да се откажат от няколко фискални мерки.

Мартин Димитров, ПП-ДБ: "Да спре войната на това левичарско правителство с бизнеса и средната класа. Искаме да отпадне увеличението на данък "дивидент" от 5 на 10%. Нали обещаха да не вдигат данъците - защо излъгаха? Искаме да не се увеличава осигурителната тежест. Няма никакви основания за това. Искаме тези 5 млрд. лева, които открихме и които са касичка на правителството и може да ги харчат за всичко през държавни фирми, през буфери, за каквото си помислят. Искаме преразпределението през бюджета да се върне на 40%. Така че да си оттеглят бюджета и да го пренапишат."

Лидерът на ГЕРБ обвини ПП-ДБ, че техните либерални бюджети са причина за изпразване на хазната и защити параметрите в план-сметката за 2026 година.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Хайде да се върнем 10 дни преди това, преди бюджета. Когато точно тези хора, които цитирате, говориха как няма пари за младите лекари, как нямало пари и за майките, за сестрите и т.н. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дават пари на цели съсловия, а да се реже от тях. А защо не рязаха четири години, защо не рязаха държавната администрация. Винаги съм казвал преди години, преди една, преди две, че по начина, по който Асен Василев управлява финансите на държавата, дълговата спирала, в която влизаме ще води до това, което се прави в момента. 10 години правя това, което трябва. Сега правя това, което коалицията иска."

Според "Възраждане", МЕЧ и "Величие" предложения проектобюджет вкарва страната в дългова криза, ще доведе до обедняване на населението и натиск върху бизнеса за сметка на държавната администрация, чиито заплати ще растат.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Бюджетът е катастрофален, защото той предвижда задлъжняване с още 21 млрд. лева поне засега. Също смятаме, че този бюджет е изключително вреден за България. Бюджет, който няма да го подкрепим."

Радостин Василев, председател на МЕЧ: "За мен този бюджет е разхищение като за последно да плащаме на администрацията подаръците на властта за сметка на работещите хора."

Ивелин Михайлов, председател на "Величие": "Виждаме партиите как започват да говорят дали е ляв или десен, дали трябват леви или десни политики и изтърват да кажат основното, че той е крадлив и некадърен."

Останалите парламентарни партии не коментираха.

