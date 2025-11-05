"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин и най-млад градоначалник от повече от век

Демократите доминираха на първите ключови избори след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Демократът Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк - родния град на настоящия президент на Съединените щати.

Кандидатките на Демократическата партия спечелиха изборите за губернатор в щатите Вирджиния и Ню Джърси.

Доналд Тръмп коментира, че спирането на работата на правителството е полвияло на изборите.

Празнична атмосфера в редиците на демократите по Източното крайбрежие на Съединените щати.

Ню Йорк вече има първи кмет мюсюлманин и най-младият градоначалник от повече от век.

"Градът, който никога не спи" си избра 34-годишния Зохран Мамдани - представител на крайнолявото крило на Демократическата партия и яростен критик на Доналд Тръмп.

Зохран Мамдани, избан за кмет на Ню Йорк:

"В този момент на политически мрак, Ню Йорк ще свети. Тук вярваме, че трябва да защитаваме тези, които обичаме, независимо дали сте имигрант, член на транссексуална общност. Една от многото чернокожи жени, които Доналд Тръмп е уволнил от федерална работа. Самотна майка, която все още чака цените на хранителните продукти да паднат. Или всеки друг, притиснат до стената. Вашата битка е и наша".

Роден в Уганда в семейство на интелектуалци от индийски произход, Мамдани пристига в Съединените щати на 7-годишна възраст и става американски гражданин едва преди 7 години. Постави високите разходи за живот в Ню Йорк в центъра на предизборната си кампания.

Доналд Тръмп го нарече комунист заради идеите му за достъпни жилища и безплатни детски градини и градски транспорт.



Победата на Мамдани е определяна като истинско политическо земетресение. Той получи подкрепата на повече от един милион избиратели и е първият кандидат от 1969 с такъв убедителен резултат.

С над 50% от гласовете Мамдани надделя над независимия бивш губернатор на щата - Андрю Куомо, който отпадна на първичните избори на демократите и републиканския представител Къртис Слиуа, който получи едва 7%.





Триумф за демократите и на изборите за губернатор. 46-годишната Абигейл Спенбъргър също прави история и ще бъде първата жена губернатор на щата Вирджиния. Тя е бивш член на Камарата на представителите и бивш офицер от ЦРУ. На предизборни прояви до нея застана бившият президент Барак Обама. Акцент в кампанията ѝ бяха критиките срещу икономическата политика на Доналд Тръмп.

Абигейл Спенбъргър, избрана за губернатор на Вирджиния:

"Отправихме послание към целия свят, че през 2025-та Вирджиния избра прагматизма пред партийността. Избрахме нашия щат пред хаоса".

Ключова победа за демократите преди междинните избори следващата година и в Ню Джърси. Там губернатор ще бъде Майки Шерил, която е представител на по-умерените демократи. Била е пилот във Военноморските сили, прокурор и член на Конгреса.

С избора ѝ Демократическата партия си запази контрола върху щат, който традиционно гласува в синьо. Майки Шерил също заложи на критики срещу Тръмп и най-вече митата.

Майки Шерил, избрана за губернатор на Ню Джърси:

"Знам с какво се борите, познавам надеждите и мечтите ви. Затова си заслужава всяка битка, която трябва да поема. За мен е огромна чест да бъда вашият следващ губернатор".

На Западното крайбрежие - избирателите в Калифорния одобриха плана на губернатора демократ Гавин Нюсъм да бъде предначертана картата на избирателните райони.

снимки: БТА

Прерайонирането, което ще бъде в сила следващите три изборни цикъла, може да осигури 5 места повече за демократите за сметка на републиканците на междинните избори догодина.

Президентът Доналд Тръмп не скри, че резултатите не са добри за републиканците.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Ако прочетете проучванията, блокирането на правителството е бил голям фактор, който се отрази негативно на републиканците. Те сочат, че това се дължи, защото името ми не е било в бюлетината".

Резултатът в Ню Йорк може да се повтори и в други градове в Америка - коментира специално за БНТ журналистът от вестник Ню Йорк Таймс Сам Робъртс.

Сам Робъртс - журналист от в-к "Ню Йорк Таймс":

"Регистрирана беше най-голямата избирателна активност от 1969-та, когато Джон Линдзи е преизбран. За него тогава казват - той е свеж, а всички останали - уморени. Хората усетиха по същия начин Зохран Мамдани. Той е ново лице, идва от синия лагер, никой не беше чувал за него преди. Въпросът сега е какво може да направи и дали ще отговори на очакванията".

Журналистът от "Ню Йорк Таймс" обърна внимание, че по-малко от 25 години след терористичната атака срещу Световния търговски център Ню Йорк избра първия си кмет мюсюлманин и е това впечатляващ факт за град, който винаги е бил горд със своето многообразие.