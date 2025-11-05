Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк

Социалистът Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк.



34-годишният кандидат от Демократическата партия, син на индийски емигранти, ще бъде най-либералният кмет на града от поколения насам.

Той е политически опонент на Доналд Тръмп.

Американският президент заплаши, че ще спре федералните субсидии за Ню Йорк, ако Мамдани спечели кметската надпревара.

Сред предизборните обещания на новия кмет са увеличаване на данъците за богатите, безплатни градски автобуси и създаване на нов Департамент по обществена безопасност, който да изпраща на терен специалисти по психично здраве вместо полицаи при определени спешни сигнали.