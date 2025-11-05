БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк

Христо Ценов от Христо Ценов
34-годишният кандидат от Демократическата партия, син на индийски емигранти, е политически опонент на Доналд Тръмп

Зохран Мамдани кмет Ню Йорк
Снимка: БТА
Социалистът Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк.

34-годишният кандидат от Демократическата партия, син на индийски емигранти, ще бъде най-либералният кмет на града от поколения насам.

Той е политически опонент на Доналд Тръмп.

Американският президент заплаши, че ще спре федералните субсидии за Ню Йорк, ако Мамдани спечели кметската надпревара.

Сред предизборните обещания на новия кмет са увеличаване на данъците за богатите, безплатни градски автобуси и създаване на нов Департамент по обществена безопасност, който да изпраща на терен специалисти по психично здраве вместо полицаи при определени спешни сигнали.

