Затвориха летището в Брюксел заради дрон

Летище Брюксел е затворено след забелязан дрон, съобщиха от белгийската служба за контрол на въздушното движение и говорител на летището.

"В момента няма кацащи или излитащи полети", каза говорителката, добавяйки, че не може да прецени колко дълго летището ще остане затворено.

По-малкото летище в Лиеж също заяви, че в момента е затворено, след като са били видени дронове.

Курт Вервилиген, говорител на белгийската служба за контрол на въздушното движение, заяви, че малко преди 19:00 по Гринуич е бил забелязан дрон близо до летище Брюксел и затова летището е било затворено като предпазна мярка за сигурност.