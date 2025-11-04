За първи път в България: Представят изложбата на Кристо и Жан-Клод "Опакованият Райхстаг"

"Опакованият Райхстаг" - световноизвестният проект на Кристо и Жан-Клод е част от новата експозиция на Националната ни галерия.

Тя е посветена на 90-тата годишнина от създаването на творческия тандем, който остави дълбока следа в световното изкуство. Експозицията включва още архивни видео материали, снимки и документи от опаковането на Райхстага. На откриването на изложбата присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.