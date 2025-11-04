"Digital Trends" 2025: Изкуственият интелект и иновациите на фокус във форума за технологии

България е привлекателна дестинация за всички хора, които се интересуват от технологии. А с навлизането на изкуствения интелект могат да се създадат нови работни места свързани с нови професии. Това стана ясно по време на осмото издание на водещия технологичен форум у нас "Digital Trends".
Тазгодишното издание на форума събра на една сцена визионери от глобалния технологичен, бизнес и медиен сектор, които очертаха следващата ера на изкуствения интелект, дигиталните иновации и човешкото въображение. Специално обръщение отправи и българският еврокомисар Екатерина Захариева, която отговаря за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в Европейската комисия.
Екатерина Захариева - европейски комисар по стартъпи, изследвания и иновации: "Намираме се повратен момент от цифровата трансформация на Европа. Бързият технологичен напредък преобразява нашите икономики, общества и индустрии, изкуствения интелект е реалност и тя променяна начина по който живеем и работим. Европа трябва да приеме тази трансформация, за да продължи да бъде просперираща и сигурна."
Мартин Петров - организатор на събитието: "България е едно от туптящите сърца на иновациите в Европа, което вече е признато в целия свят. България има определено много талант и има страхотни продукти, имаме дори локални компании еднорози, ние сме една изключително интересна дестинация за хората, които се вълнуват от технологии."