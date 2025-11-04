"Digital Trends" 2025: Изкуственият интелект и иновациите на фокус във форума за технологии

България е привлекателна дестинация за всички хора, които се интересуват от технологии. А с навлизането на изкуствения интелект могат да се създадат нови работни места свързани с нови професии. Това стана ясно по време на осмото издание на водещия технологичен форум у нас "Digital Trends".

Тазгодишното издание на форума събра на една сцена визионери от глобалния технологичен, бизнес и медиен сектор, които очертаха следващата ера на изкуствения интелект, дигиталните иновации и човешкото въображение. Специално обръщение отправи и българският еврокомисар Екатерина Захариева, която отговаря за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в Европейската комисия.