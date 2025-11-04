Сделката за "Лукойл": За първи път говори шефът на купувача "Гънвор"

Сделката за международните активи на "Лукойл" ще прекрати връзките на компанията с Русия, увериха от потенциалния купувач - регистрираната в Кипър компания "Гънвор".

Главният изпълнителен директор Торбьорн Торнквист говори за първи път пред "Блумбърг", след като офертата му беше приета от руския енергиен гигант.

От "Гънвор" обявиха, че са готови да разсеят всички опасения относно продължаващото руско влияние върху активите на "Лукойл" и отхвърлиха възможността за обратна продажба на някои активи, ако санкциите бъдат вдигнати. Не е изключена обаче препродажба на активи.

Предстоящата сделка е резултат от американските санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", които влизат в сила на 21 ноември. От "Гънвор" съобщиха, че вече са в ход разговори с регулаторните органи в Съединените щати, които трябва да дадат зелена светлина за сделката.