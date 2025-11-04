Тейлър Суифт оглавява класации и вдъхновява изложба

Тейлър Суифт оглавява класацията на Billboard за албуми за четвърта поредна седмица. Албумът "The Life of a Showgirl" е продал 146 000 копия за по-малко от месец, превръщайки се във втория албум през 2025 г., който прекарва първия месец на челна позиция. Суифт вече има 90 седмици на първа позиция в кариерата си, което е рекорд за соло изпълнител.

Музеят на изящните изкуства във Висбаден, Германия, отдаде почит на певицата, като изложи картината "Офелия" на Фридрих Вилхелм Теодор Хейзер, която е вдъхновила видеото към новия ѝ хит. Текстът е вдъхновен от съдбата на Шекспировата Офелия.