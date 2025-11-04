БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Форум в София за въвеждането на еврото

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че България е изминала дълъг път, но трябва да продължи с реформите. По данни на ЕЦБ малките и средни предприятия ще спестят над 1 милиард евро годишно от обменни разходи след въвеждането на еврото.

Еврокомисарят Домбровскис отбеляза, че присъединяването към еврозоната е стратегически важно в сложен геополитически момент. Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева подчерта, че приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България. А според премиера Росен Желазков, еврото не е просто парична единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото ни в обединена и силна Европа.

България получи окончателно "да" на 8 юли, ставайки 21-ви член на еврозоната, като новата валута ще се въведе при фиксиран курс.

