Новините 04.11.2025 г.

Акценти за деня:

ЕВРОТО У НАС

България в еврозоната и българските евромонети

По-малко от два месеца остават до официалното въвеждане на единната европейска валута. Днес най-добрите европейски финансисти са в България, за да предадат опит и да оценят напредъка. Показваме ви мостри на българските евромонети.

Форум в София за въвеждането на еврото

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че България е изминала дълъг път, но трябва да продължи с реформите. По данни на ЕЦБ малките и средни предприятия ще спестят над 1 милиард евро годишно от обменни разходи след въвеждането на еврото.

СВЯТ

Словакия наложи ограничения на скоростта за пешеходци, велосипеди и скутери

Словашкият парламент прие нови изменения в Закона за движение по пътищата, които предизвикаха лавина от негативни обществени реакции. Максимално разрешената скорост за пешеходци, велосипеди и скутери вече е 6 км/ч.

Тежка суша в Иран

Иран преживява най-тежката си суша от десетилетия, с безпрецедентно ниски нива на валежи. Толкова малко дъжд не е падал от цял век, показват изчисленията на метеоролозите. Питейната вода в столицата Техеран може да свърши до две седмици.

ЛЮБОПИТНО

Турски учени откриха заместител на яйцата

Турски учени разработиха устойчив заместител на яйцата, чиято основна съставка са семки от определен вид грозде. Субстанцията е преминала многобройни тестове и е показала успех при приготвянето на торти.

Китайски хуманоиден робот стана хит в интернет

Клип с хуманоидния робот Unitree G1 от Китай стана хит в интернет, показвайки как той оцелява след силен удар и запазва равновесие. Роботът е разработка на Лабораторията за активни интелигентни системи в Шънджън

Писмо в бутилка от Първата световна война

На отдалечен плаж в Западна Австралия Дебра Браун и дъщеря ѝ откриха бутилка с две писма, датирани от август 1916 г. Дебра вече е осъществила контакт с внуците на втория войник и планира да изпрати писмата на семействата на двамата.

Тейлър Суифт оглавява класации и вдъхновява изложба

Тейлър Суифт оглавява класацията на Billboard за албуми за четвърта поредна седмица. Музеят на изящните изкуства във Висбаден, Германия, отдаде почит на певицата, като изложи картината "Офелия" на Фридрих Вилхелм Теодор Хейзер, която е вдъхновила видеото към новия ѝ хит.

СПОРТ

Девет мача от Шампионска лига се играят тази вечер

Тази вечер предстоят девет мача от четвъртия кръг на Шампионската лига, като особено внимание приковават Ливърпул-Реал Мадрид и ПСЖ-Байерн Мюнхен. Реал Мадрид има 9 точки, а Ливърпул е с 6 след първите три кръга.

Лудогорец официално се раздели с Руи Мота

Лудогорец официално се раздели с Руи Мота и екипа му. Тодор Живондов ще води отбора до назначаването на нов старши треньор. Мота пое “орлите” през лятото на 2025 г. и е водил отбора в 23 мача.

Христо Стоичков е претърпял операция на рамото

Футболната легенда Христо Стоичков е претърпял операция на рамото в клиника в Барселона. Носителят на "Златната топка" за 1994 г. изказа благодарности на медицинския екип за професионализма и грижите.

