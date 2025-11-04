БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ

Тихомир Игнатов
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В цех и два склада на територията на столицата към момента са установени над 70 тона пилешко месо

десетки тонове месо без документи неясен произход открити акция сдвр нап бабх
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са отрити при съвместни действия на СДВР, БАБХ и НАП, проведени под ръководството на СГП.

В цех и два склада на територията на столицата към момента са установени над 70 тона пилешко месо.

Акция на СДВР, НАП и БАБХ под ръководството и надзора на СГП бе предприета днес във връзка със сигнал за данъчни измами. Установено е, че дружество, стопанисващо цех за преработка на месо, стопанисва и две складови помещения.

В трите помещения се извършват проверки, като в цеха са открити налични близо 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите документи, не е ясен и произходът му. В единия от складовете в кв. „Слатина“ месото, намерено към момента, е 26 тона.

Количеството в другия е в процес на установяване, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Помещенията са запечатани и няма опасност до изясняването на произхода му месото да бъде разпространено в търговската мрежа, поясни прокурор Десислава Петрова от СГП.

"Действията на колегите са предприети във връзка със сигнал в СДВР. В хода на съвместните дейности с НАП и БАБХ в търговските обекти се извършват проверки на данни за евентуални данъчни престъпления, като последващи действия предстоят и утре. В процеса на работа днес служителите на БАБХ установиха нередности при съхраняването и транжирането на месото, въз основа на което цехът ще бъде запечатан до привеждането му в състояние за извършване на този тип дейност. Двата огромни склада на територията на столична борса също ще бъдат запечатани. Очакваме в близките дни със съдействието на двете институции да получим наличната документация, за да можем в цялост да докладваме документите в СГП", допълни Николов и добави, че към момента няма задържани, тъй като все още не е установена с точност ролята и евентуалната съпричастност на собственика към проверяваните конкретни престъпления.

В хода на извършените процесуално-следствени действия количеството месо бе конкретизирано и към момента то е общо над 70 тона – в цеха и в двата склада.

#София #складове #месо с неясен произход

