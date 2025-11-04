БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Многократната шампионка на България преодолява тежка контузия и продължава да прави това, което обича.

Елена Боянова ще представи България на световния шампионат по културизъм
Многократната шампионка на България в категорията бикини фитнес Елена Боянова ще представи страната на световното първенство по културизъм в Испания. Тя се завръща след тригодишно възстановяване от много тежка травма.

Любовта на Елена Боянова към спорта започва още от дете. Покойният ѝ вече баща е човекът, който я учи, че всичко е възможно. Насърчава я да мечтае, да дава най-доброто от себе си и никога да не се отказва пред трудностите.

"В моето съзнание не съществува "не". Няма такова нещо. Ако имам мечта или цел, аз просто си я преследвам без значение какви са обстоятелствата. Просто действам и вярвам, че всичко е възможно, когато човек наистина го желае силно и истински със сърцето си", сподели тя в интервю за предаването "България в 60 минути".

Преди две години и половина на ски в Алпите Елена Боянова пада и си счупва левия крак. Минава през три болници и няколко операции във Франция.

"Коста излезе извън крака ми. Счупих тибиално плато, фибула, разкъсах квадрицепс, скъсах връзки, скъсах менискус. Оттам ме транспортираха в две болници, докато най-накрая ме транспортираха до различен град във Франция. В България срещнах и много негативни мнения за моето възстановяване, като имаше изказване от сорта, че никога няма да клекна, никога няма да бъда това, което съм била, че няма да мога да спортувам", добави културистката.

Възстановяването започва много трудно и болезнено, но в крайна сметка Елена се връща в залата с импланти на мястото на предни връзки и менискус. Тренира на един крак и само горната част на тялото си.

"Травмата, която получи, беше шок за всички. Беше наистина много страшно. Много хора смятаха, че това е край. Тя успя да се върне. В момента формата ѝ ми харесва. Със сигурност няма да има момиче на сцената, което е минало през това нещо. И това, само по себе си, я прави шампион, допълни нейният треньор Румен Иванов.

Елена Боянова вече има над 15 години опит в спорта бикини фитнес, а силната ѝ воля и несломим дух са пример за всички нас и най-вече за онези, които се стремят към постигането на най-добрата версия на себе си.

Вижте целия материал във видеото.

