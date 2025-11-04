БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел

Теодора Гатева
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Снимка: БТА
Скандал с изтезания на задържани палестинци в израелска военна база. Задържан е бивш главен военен прокурор. Повдигнати са обвинения срещу генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми, чиято задача е била да следи израелските военни да спазват буквата на закона. Причината - видео, на което се вижда как израелски резервисти малтретират задържан палестинец.

Всичко започва през юли миналата година, в израелската военна база "Сде Тейман". Срещу израелски военни започва разследване по обвинения в малтретиране и сексуално насилие срещу задържан палестинец. Месец по-късно, през август, кадрите изтичат в израелски телевизионен канал. На тях се вижда как един от арестуваните е отделен от другите, които лежат на пода, след което израелските военни изправят щитовете си, за да блокират видимостта.

По-късно се наложило палестинецът да бъде откаран в болница. Обвинени са петима резервисти, чиято самоличност не се разкрива, и които отричат обвиненията в сексуално посегателство. Преди седмица започна разследване на изтичането на видеото в медиите. Часове по-късно главният военен прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми подаде оставка и призна, че тя е разпространила скандалните видеозаписи, за да предотврати опитите да бъдат потулени случаите на малтретиране.

генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми (27.05.2025 г.): "Към днешна дата са започнати 70 разследвания на военната полиция за инциденти, които са породили съмнения за криминални престъпления. Тези разследвания са свързани с условията в центъра за задържане "Сде Тайман" и със смъртта на задържани от израелските военни."

Израелският премиер Бенямин Нетаняху настоя за разследване.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел (02.11.2025 г.): "Инцидентът нанесе огромни щети на имидж на Израел и на израелските военни сили, на нашите войници. И вероятно най-сериозният информационен срив, който страната ни е изпитвала от създаването си."

Скандалът е ярко доказателство за дълбокото разделение и сред военни, и сред политици. За едни видеото е клевета и национално предателство, за други действията на арестуваната прокурорка са отговорна постъпка.

