Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година?

В Дупница Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт проведоха информационни кампании хората и бизнеса вече се готвят за използването на еврото.

65-годишната Мариана от село Яхиново вече е пресметнала в евро колко ще струват най-необходимите продукти, които купува всеки ден от близкия магазин.

"За един хляб съм приготвила 1,30 лв., а в евро 65 цента. Обясняват ни децата и горе долу сме запознати. Всички очакват еврото, всички говорят за еврото и ние трябва да свикнем. Пари да има, ще се оправим с валутите", коментира Мариана Андонова, пенсионер.

"Не се притесняват, съпругът ми също е пенсионер, майка ми е пенсионерка, не се притесняват за смяната на парите. Обикновено се консултираме с дъщерята, по-млади са. Шефът ни е обяснил как ще процедират нещата, не ни притеснява промяната във валутата", допълни Цветелина Джамбазова, жител на Дупница.

Скептичен към приемането на новата валута у нас бил преди месеци е бил Славчо. Посетил обаче информационната кампания на КЗП и НАП в Дупница и променил мнението си.

"Да, готов съм. Всичко е както трябва, хората да приемат реалността, че трябва да се влезе в Европа. Няма какво да се плаши народът, не е необходимо", коментира Славчо.

Бизнесът в Дупница също има готовност за преминаването към новата валута. Голяма част от ресторантите и заведенията в района дори вече работят и с лева, и с евро.

"Лично при нас няма проблем, тъй като ние сме на главен път така или иначе и при нас преминават доста чужденци и до момента сме работили с евро, но като цяло вече имаме нагласа аз и моите служители и не е проблем. Курсът се знае, информирани сме, също така банките от няколко месеца ни помагат за това нещо, подготвени са пакети с евро и евро монети, които ще ни дадат, тоест реално от 1 януари ние ще можем съвсем спокойно да си работим", заяви Емил Кастрев, собственик на заведение за хранене в Дупница.

Проблеми и притеснения след приемането на еврото имат търговци, които работят в сивия сектор, казват още от бранша в Дупница.

"Някои колеги се притесняват от това нещо, най-вече от връщането на ресто, ако евентуално не се пуска касов бон, но ако се пуска касов бон, там са посочени всички суми, проблем има, ако не се пуска касов бон. Но всички заведения трябва да излязат на светло и да пускат касови бонове и съответно да няма проблем. Нашата програма, с която работим, е настроена автоматично в 00.00 ч. на 31 декември, може би ще има едни 15 минути, които преди да дойде 00.00 ч. ще трябва да приключим всички сметки, които са в лева, приключваме ги, в 00.00 ч. касовият апарат си прави дневния отчет, апаратът за картово плащане също се прeфoрматира автоматично и от там нататък заплащането става само с евро", добави Слави Павлов, собственик на ресторант и кафене в Дупница.

След 1 януари плащането на сметката от страна на клиентите също ще бъде по-лесно, казват от ресторантьорския бранш.

В момента заради изписването на сметката първо в лева, а после в евро обърква хората и те често оставят по-малко или повече пари.