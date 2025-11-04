БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Запази

Да, готов съм. Всичко е както трябва, хората да приемат реалността, че трябва да се влезе в Европа. Няма какво да се плаши народът, не е необходимо, коментира Славчо

Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година?
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В Дупница Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт проведоха информационни кампании хората и бизнеса вече се готвят за използването на еврото.

65-годишната Мариана от село Яхиново вече е пресметнала в евро колко ще струват най-необходимите продукти, които купува всеки ден от близкия магазин.

"За един хляб съм приготвила 1,30 лв., а в евро 65 цента. Обясняват ни децата и горе долу сме запознати. Всички очакват еврото, всички говорят за еврото и ние трябва да свикнем. Пари да има, ще се оправим с валутите", коментира Мариана Андонова, пенсионер.

"Не се притесняват, съпругът ми също е пенсионер, майка ми е пенсионерка, не се притесняват за смяната на парите. Обикновено се консултираме с дъщерята, по-млади са. Шефът ни е обяснил как ще процедират нещата, не ни притеснява промяната във валутата", допълни Цветелина Джамбазова, жител на Дупница.

Скептичен към приемането на новата валута у нас бил преди месеци е бил Славчо. Посетил обаче информационната кампания на КЗП и НАП в Дупница и променил мнението си.

"Да, готов съм. Всичко е както трябва, хората да приемат реалността, че трябва да се влезе в Европа. Няма какво да се плаши народът, не е необходимо", коментира Славчо.

Бизнесът в Дупница също има готовност за преминаването към новата валута. Голяма част от ресторантите и заведенията в района дори вече работят и с лева, и с евро.

"Лично при нас няма проблем, тъй като ние сме на главен път така или иначе и при нас преминават доста чужденци и до момента сме работили с евро, но като цяло вече имаме нагласа аз и моите служители и не е проблем. Курсът се знае, информирани сме, също така банките от няколко месеца ни помагат за това нещо, подготвени са пакети с евро и евро монети, които ще ни дадат, тоест реално от 1 януари ние ще можем съвсем спокойно да си работим", заяви Емил Кастрев, собственик на заведение за хранене в Дупница.

Проблеми и притеснения след приемането на еврото имат търговци, които работят в сивия сектор, казват още от бранша в Дупница.

"Някои колеги се притесняват от това нещо, най-вече от връщането на ресто, ако евентуално не се пуска касов бон, но ако се пуска касов бон, там са посочени всички суми, проблем има, ако не се пуска касов бон. Но всички заведения трябва да излязат на светло и да пускат касови бонове и съответно да няма проблем. Нашата програма, с която работим, е настроена автоматично в 00.00 ч. на 31 декември, може би ще има едни 15 минути, които преди да дойде 00.00 ч. ще трябва да приключим всички сметки, които са в лева, приключваме ги, в 00.00 ч. касовият апарат си прави дневния отчет, апаратът за картово плащане също се прeфoрматира автоматично и от там нататък заплащането става само с евро", добави Слави Павлов, собственик на ресторант и кафене в Дупница.

След 1 януари плащането на сметката от страна на клиентите също ще бъде по-лесно, казват от ресторантьорския бранш.

В момента заради изписването на сметката първо в лева, а после в евро обърква хората и те често оставят по-малко или повече пари.

#България и еврото #България в еврозоната #Дупница

Водещи новини

"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо...
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Българските евромонети - къде и как се секат? Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро 2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са алтернативните маршрути Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са алтернативните маршрути
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото?
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчи знамето на антарктиците (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Чете се за: 06:30 мин.
По света
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ