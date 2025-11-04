БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са алтернативните маршрути

В следващите 24 часа границата между България и Румъния остава затворена за тежкотоварния трафик, ограничението важи и за леките автомобили, като забраната за тях е до 21.00 ч. тази вечер

затвориха дунав мост русе гюргево алтернативните маршрути
Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево заради ремонт. Движението там е преустановено и в следващите 24 часа границата между България и Румъния остава затворена за тежкотоварния трафик.

Ограничението важи и за леките автомобили, като забраната за тях е до 21.00 ч. тази вечер.

За да няма струпване на изчакващи коли и тежкотоварни камиони е въведена временна организация на движението.

От Агенция "Пътна инфраструктура" посочват алтернативни маршрути.

Часове по-рано от планираното, но в последните минути, преди затварянето на "Дунав мост" при Русе, повечето желаещи да преминат границата ни в посока Румъния бързат за летището в Букурещ.

Александър: "Предвид обстановката тръгваме по-рано за летището, за да няма проблеми. Ще се върна през Силистра".

Кристиян: "По план пътувам точно в момента сутринта, защото затварят моста. Няма да мога да закарам пратките си, ако бях тръгнал по-късно".

Спирането на движението по "Дунав мост" се налага заради полагането на бетонни смеси за свързване на фуга между два участъка от съоръжението.

Целта е да се избегне генерирането на вибрации по време на работата. След отварянето на границата ще бъдат въведени допълнителни мерки, които да облекчат трафика.

"Може да бъде и по-рано пуснат мостът. Ще пуснем допълнително 6 гешета за леките автомобили, които ще могат в рамките на 1-2 часа да поемат целия трафик. Първите 3-4 часа ще бъдат равномерно пускани от двете посоки. В зависимост от натоварването ще бъде пуснато допълнително 5 гише за тежкотоварните автомобили. Направили сме така, че в Стара Загора, в Търново, в Разград и Силистра да бъдат спирани на участъците, които са определени за престой. И чак след като се напълнят тези пунктове ще бъдат пропускани на територията на Русенска област", заяви Драгомир Драганов, областен управител на Русе.

Въпреки ремонта и въведената временна организация на движението по "Дунав мост" границата ни с Румъния остава отворена за железопътния транспорт.

#"Дунав мост" #Русе - Гюргево #румъния #затворен път #България

