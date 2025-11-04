БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жана Мамарчева - първата шампионка на България по фигурно пързаляне

Мамарчева става шампионка и на Италия в този спорт през 1934 г. След Втората световна война тя се занимава със спортна журналистика и е част от Организационния комитет на Зимните олимпийски игри в Кортина Д'Ампецо през 1956 г.

Макар да не е чак толкова известна на съвременните любители на спорта, Жана Мамарчева има биография, която е достойна за филм. Родена през 1904 г. във Велико Търново, тя е дъщеря на подполковник Димитър Мамарчев, а нейн чичо е капитан Георги Мамарчев, основен организатор на Велчовата завера през 1835 г.

Иванка, както е нейното рождено име, учи в Юридическия факултет на Софийския университет, а после в дипломатическо консулския отдел при Свободния университет за политически и стопански науки в София. През 1928 г. е специален пратеник на вестник "Спорт" на Зимните олимпийски игри Сен Мориц, Швецария, от където предава кореспонденции под името Жана Мамарчева – Бен Сусан. Година по-късно по нейна инициатива е основан кънки-клубът в София, а през 1930 г. тя става първата шампионка на България по художествено изкусно пързаляне. Три години по-късно купата, връчваща се на шампионите, ще носи нейното име.

По това време обаче тя вече е в Италия, където живее след като се омъжва за италианския военен аташе в София – граф Фоскини. Дори и там тя доказва своите заложби, ставайки шампионка на страната в този спорт през 1934 г. Мамарчева практикува още тенис, ски, гимнастика и е определена като първата дама автомобилен състезател у нас, макар и по това време да не се организират състезания, в които може да премери силите си с достойна конкуренция.

След Втората световна война тя се занимава със спортна журналистика и е посочена като част от Организационния комитет на Зимните олимпийски игри в Кортина Д'Ампецо през 1956 г. Допълнителен интригуващ елемент от нейната биография е фактът, че шаферства на сватбата на Симеон Сакскобурготски и Маргарита Наварска през 1962 г.

Вижте материала от предаването "ИСТОРИЯ.BG" по темата "Жените в спорта в Царство България" във видеото!

