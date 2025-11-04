БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

От 2018 година има проект за път към индустриалната зона на града, но само идеен

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протест в Божурище. Хората настояват да се изгради път към индустриалната зона на града, за да не преминава трафикът от тежкотоварни автомобили през главната улица на квартал "Толева махала".

От 2018 година има проект за изграждане на път, но проектът на този етап е само идеен.

"Засега остава само една добра идея. За съжаление на хората вече им омръзна над 10 години държавата да ги лъже, че ще бъде изграден път към индустриалната зона. Трафикът е интензивен 24 часа. Зоната не спи, както се казва. Постоянно стават задръствания. От това страдат над 10 000 души", каза в "Денят започва" Михаил Славчев - общински съветник, Божурище.

Ставаме свидетели на "ежедневно задушаване", споделят жителите на квартала в Божурище. Категорични са, че първо трябва да се направи инфраструктура. "Пълно безхаберие от страна на всички институции", ядосани са божурчани.

"Нищо не се прави по въпроса. Освен, че ще ни паднат къщите. Всичко се клати".

"Камионите са денонощно", оплакват се хората.

Нетърпимо е, категорични са те и искат решение на проблема.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева

#трафик на тирове #Божурище #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
4
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
5
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
6
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Регионални

Пускат поетапно парното в София
Пускат поетапно парното в София
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 01:37 мин.
Патриарх Даниил отслужи водосвет за новия храм „Св. Пимен Зографски“ в столичния район „Изгрев“ Патриарх Даниил отслужи водосвет за новия храм „Св. Пимен Зографски“ в столичния район „Изгрев“
Чете се за: 01:02 мин.
Откриха жената, обявена за издирване в района на Витоша Откриха жената, обявена за издирване в района на Витоша
Чете се за: 00:30 мин.
В търсене на справедливост: Близки на загинал моторист излязоха на протест в Пловдив В търсене на справедливост: Близки на загинал моторист излязоха на протест в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
Нови ограничения за движение в двете нискоемисионните зони в София влизат в сила от декември Нови ограничения за движение в двете нискоемисионните зони в София влизат в сила от декември
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026 Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в София Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Критична оценка за Северна Македония по пътя към ЕС
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Забележителна ангажираност" на Украйна към...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ