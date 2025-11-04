"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове

Протест в Божурище. Хората настояват да се изгради път към индустриалната зона на града, за да не преминава трафикът от тежкотоварни автомобили през главната улица на квартал "Толева махала".

От 2018 година има проект за изграждане на път, но проектът на този етап е само идеен.

"Засега остава само една добра идея. За съжаление на хората вече им омръзна над 10 години държавата да ги лъже, че ще бъде изграден път към индустриалната зона. Трафикът е интензивен 24 часа. Зоната не спи, както се казва. Постоянно стават задръствания. От това страдат над 10 000 души", каза в "Денят започва" Михаил Славчев - общински съветник, Божурище.

Ставаме свидетели на "ежедневно задушаване", споделят жителите на квартала в Божурище. Категорични са, че първо трябва да се направи инфраструктура. "Пълно безхаберие от страна на всички институции", ядосани са божурчани.

"Нищо не се прави по въпроса. Освен, че ще ни паднат къщите. Всичко се клати". "Камионите са денонощно", оплакват се хората.

Нетърпимо е, категорични са те и искат решение на проблема.

