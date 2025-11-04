БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес

Чете се за: 02:00 мин.
Времето
В средата на седмицата вятърът ще отслабне

осезаемо застудяване валежи дъжд вторник
Снимка: илюстративна
Облачността днес ще продължи да се увеличава. Очакват се и валежи - сутринта в Югозападна България, а до обяд - в цялата страна. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, който в Дунавската равнина постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще са без съществена промяна - между 8° и 13°, а максималните ще се понижат чувствително и ще са от 10° до 15°, в София - около 10°. Около обяд от запад на изток валежите постепенно ще започнат да спират. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър.

Облачно ще бъде и по Черноморието. След обяд и там ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са около 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините също ще бъде облачно и с валежи. Границата между дъжд и сняг ще бъде на около 2400 метра надморска височина. Ще духа умерен вятър с посока от юг-югозапад; след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад.

В средата на седмицата вятърът ще отслабне. Още в сряда валежите бързо ще спрат, но все пак облачността ще остане предимно значителна. В четвъртък в западната половина от страната сутринта ще мъгливо, но през деня ще има повече разкъсвания и намаления на облачността, за разлика от източната половина, където на отделни места все още слабо ще превалява. Ще се понижат и минималните температури и в четвъртък ще са предимно между 3° и 8°, а дневните ще са без промяна - от 10° до 15°. В петък и в събота районите с валежи ще се увеличат.

