Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026

Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет заседава, за да обсъди параметрите на бюджета за следващата година, които бяха публикувани вчера в късния следобед.

В него са заложени рекордни приходи и разходи.

Размерът на заложения нов дълг за догодина достига до 10,5 млрд. евро. Осигурителната тежест се увеличава с 10%.

Вдига се и акцизът на тютюна и тютюневите изделия.

Основните промени заложени в бюджета, от които се очакват допълнителни приходи е увеличението на данък дивидент, увеличението на част от хазартните такси и вдигането на осигурителните вноски с 2 процентни пункта.

Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките, а именно 601,2 млн. евро, което съответно ще намали и трансфера от бюджета към НОИ.

Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал коментира в "Още от деня", че според него приходите и разходите са завишени нереалистично.

Бизнесът реагира остро срещу практиката на Mинистерството на финансите да пуска държавния бюджет в последния момент преди съвета за тристранно сътрудничество.