"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна

Конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната" ще се проведе в резиденция Бояна.

Конференцията е част от комуникационната кампания за въвеждане на единната валута в страната ни от началото на следващата година.

Ключови фигури в света на финансите идват в София.

У нас гостуват управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард, управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и еврокомисарят по икономиката Валдис Домброскис.

Премиерът Росен Желязков и финансовият министър Теменужка Петкова също ще участват в събитието, което започва в 9 часа.

Тогава започва и извънредното студио на БНТ "България и еврото".