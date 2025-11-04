БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Критична оценка за Северна Македония по пътя към ЕС

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Брюксел все по-недоволен от липсата на напредък в кандидатурата на страната

Северна Македония - избори
Снимка: БТА
Северна Македония ще получи една от най-критичните оценки в тазгодишния доклад за разширяването на Европейския съюз, съобщава "Политико". Докладът ще бъде представен днес.

Според изданието, Брюксел е все по-недоволен от липсата на напредък в кандидатурата на страната. "Политико" коментира, че Северна Македония може да остане в периферията на разширителния процес още дълго.

Оценката идва дни след победата на управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ на местните избори. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски е в Брюксел днес за среща на върха за разширяването, организирана от Евронюз.

Но откакто дойде на власт, той ясно показа, че няма намерение да извърши необходимите промени, за да включи и българите в конституцията и така да отвори пътя към преговорите за еврочленство.

