Костадин Димитров: Контролът на достъп по стадионите трябва да се повиши

Костадин Димитров смята, че контролът на достъп по футболните стадиони трябва да се повиши. Кметът на Пловдив говори след инцидента, който се разигра по време на дербито между Локомотив и Ботев в събота. Припомняме, че мачът от Първа лига не завърши, тъй като вратарят на „канарчетата“ в лицето на Даниел Наумов бе уцелен с пластмасова бутилка в края на първото полувреме от фен на „смърфовете“.

Пред БНТ Димитров осъди инцидента, който според него е помрачил футболния празник на стадион „Локомотив“.

„Искам да кажа, че отново изразявам своята позиция за осъждане на инцидента, който се случи на стадион „Локомотив“. Факт е, че Пловдив е град, в който се строят не един, а два стадиона в момента за радост на публиката, за едни приятни изживявания по време на футболните срещи. Едно такова футболно хулиганство само помрачава този празник – дербито между двата отбора. Искам да благодаря на капитаните на двата тима, защото те както и преди това, призоваха публиката. Видях ги и по време на инцидента, че са много активни да успокояват футболните фенове. Мисля, че такова поведение ни е нужно от футболистите, за да са пример и на самата публика“, бяха първите му думи.

Градоначалникът коментира и за обсъждания закон, свързан с футболното хулиганство, като очаква в най-скоро време той да влезе в сила по българските стадиони.

„В тази посока можем да кажем много ясно, че мерките, които трябва да се предприемат и това, което трябва да се направи, е първо установяване на хулигана, който е направил проявата. В постоянен контакт съм с полицията и мисля, че в най-скоро време ще бъде установен и съответно задържан. Чух се с депутатите от ГЕРБ, които са вносители на закона за футболното хулиганство, който е изключително важен с оглед на това, че в него има точки, в които се споменават за видеонаблюдение със специално качество, необходимо за следенето на цялата публика и съответно поименни седящи места, за да бъде установен всеки зрител къде е седнал. Освен това, за да преминат агитките по целия град заедно с полицията, положихме усилия, за да има силни мерки за сигурност. Аз призовавам и феновете, и собствениците, и футболистите, и отборите за едно поведение, което да ни радва, а не да ни помрачава дните.“

„Доколкото знам февруари месец е влязъл законът и в момента е на финалната си фаза. Така че да очакваме в най-скоро време да имаме мачове, както в Европа имаше футболно хулиганство, но вече е намаляло драстично именно поради взимането на такива правоохранителни и законови мерки, които позволяват на нормалните фенове да отидат на футболен мач и да го изгледат до края“, заяви той.

Кметът сподели още и какви усилия могат да бъдат положени и от страна на полицията по време на срещите.

„Мисля, че се използват много камери било то от тези на стадиона или на някои от медиите, така че се надявам в най-скоро време хулиганът. Не е само тя, за съжаление, така че видеонаблюдението е необходимост. Контролът на достъп трябва да се повиши. Мисля, че полицията полага достатъчно усилия. Виждаме, че се хвърлят само бутилки, вкарват се още димки и бомбички на стадиона. В тази посока трябва да се положат още усилия и ние ще настояваме за това, но работим много добре с полицията в Пловдив.“

„В постоянен контакт съм с футболните клубове. И вчера се чух с Локомотив с оглед на това какви щети. Заместник-кметът беше на терен, за да огледа щетите и да се направи опис на това, което се случва. Постоянни са срещите, те няма да престанат. След като ние строим бази, където се провеждат футболни мачове, президентите също да положат усилия за провеждането на нормални дербита между двата тима“, завърши Димитров.