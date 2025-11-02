БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ръководството на Ботев Пловдив защити своя вратар Даниел Наумов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

От клуба са категорични, че решението мачът да бъде прекратен е взето от съдиите и делегата на срещата, а не по искане на стража.

Даниел Наумов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Ръководството на Ботев Пловдив изрази подкрепата си към Даниел Наумов. Още един път беше изразена клубната позиция във връзка с прекратеното дерби с Локомотив Пловдив в неделя.

От клуба възнамеряват да предприемат правни и институционални действия, за да защитят името на своя футболист.

"Канарчетата" за пореден път поясниха, че решението мачът да бъде прекратен е взето от съдиите и делегата на срещата, а не по искане на Наумов.

Изявлението на Ботев Пловдив:

Във връзка с изявлението на нашия вратар Даниел Наумов относно прекратеното дерби на Пловдив, ПФК Ботев Пловдив категорично застава зад своя състезател и подкрепя напълно всяка дума, изразена в неговата позиция.

Съжаляваме, че след инцидент, при който футболист бе ударен в главата с хвърлена бутилка от трибуните, фокусът се измести към опити за подмяна на фактите, внушения и клевети по адрес на пострадалия играч.

Фактите са ясни и документирани от телевизионните кадри и медицинския екип на мача:

Даниел Наумов бе реално ударен в главата и незабавно бе отведен за медицински преглед;

Решението за прекратяване на двубоя не е било взето по негово искане, а е наложено от съдиите и делегата на срещата;

Вратарят не е симулирал, не е отказал да продължи от страх, а просто не е бил в състояние да играе, според оценката на лекарския щаб.

Категорично осъждаме опитите на отделни коментатори, медии и представители на другия клуб да изкривят истината, като внушават, че играчът е преиграл или е действал с цел провокация.

Тези изявления са неприемливи, неверни и уронват престижа на професионален спортист, който винаги е показвал характер и уважение към играта.

ПФК Ботев Пловдив ще предприеме всички необходими правни и институционални действия, за да защити името на своя футболист и на клуба, както и за да гарантира, че подобни инциденти няма да бъдат подценявани или омаловажавани.

Здравето и сигурността на футболистите са над всичко.

Всеки, който се опитва да омаловажи агресията на трибуните, всъщност насърчава нови прояви на насилие и руши моралните устои на българския футбол.

ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява принципите на честна игра, уважение и безопасност, независимо от резултатите на терена.

Свързани статии:

Даниел Наумов: Не бях в състояние да продължа и да играя адекватно
Даниел Наумов: Не бях в състояние да продължа и да играя адекватно
Вратарят на Ботев Пловдив поясни, че никой не го е питал дали може...
Чете се за: 02:20 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Футбол

Жребият отреди интересни мачове в третия кръг за Купата на Германия
Жребият отреди интересни мачове в третия кръг за Купата на Германия
Болоня отказа десет от Парма Болоня отказа десет от Парма
Чете се за: 01:02 мин.
Селтик си подпечата място на финала за Купата на лигата в Шотландия Селтик си подпечата място на финала за Купата на лигата в Шотландия
Чете се за: 00:55 мин.
Хофенхайм надви Волсбург в Бундеслигата Хофенхайм надви Волсбург в Бундеслигата
Чете се за: 00:57 мин.
Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача
Чете се за: 02:50 мин.
Барселона преболедува загубата в "Ел Класико" Барселона преболедува загубата в "Ел Класико"
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ