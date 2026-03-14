Атлетико продължава победната серия след труден успех над Хетафе

Атлетико Мадрид постигна четвърта поредна победа в Ла Лига, след като се наложи с минималното 1:0 над Хетафе. Успехът изкачи „дюшекчиите“ на третото място в класирането с 57 точки, като тимът изпревари Виляреал.

Домакините започнаха силно срещата и поведоха още в осмата минута. След неубедително изчистване в защитата на гостите Науел Молина се възползва от ситуацията и с мощен удар от около 25 метра изпрати топката във вратата на Давид Сория, за да даде преднина на мадридчани. Малко по-късно аржентинският защитник опита да повтори изпълнението си, но този път вратарят на гостите реагира отлично и изби удара му.

След почивката мачът продължи равностойно, но в 55-ата минута Абдел Абакар от състава на Хетафе получи червен картон след намеса на ВАР за нарушение срещу Александър Сьорлот.

Въпреки че останаха с човек по-малко, гостите не се предадоха и дори бяха близо до изравняване. Луис Васкес пропусна добра възможност след подаване на Хуан Иглесиас, а малко по-късно и Мила беше спрян от отлична намеса на вратаря на домакините Хуан Мусо.

В ответната атака Атлетико Мадрид също можеше да реши мача. Сория спаси удар от близка дистанция на Антоан Гризман, а защитникът Домингуш Дуарте изчисти почти от голлинията след нова опасност пред вратата на гостите.

В заключителните минути – включително и дългото добавено време – домакините бяха принудени да се защитават, но успяха да съхранят крехката си преднина и да се поздравят с четвърти пореден успех в първенството.