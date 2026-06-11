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Уулвърхямптън уволни мениджъра Роб Едуардс

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Тимът изпадна във второто ниво на английския футбол

Уулвърхямптън уволни мениджъра Роб Едуардс
Снимка: БТА

Изпадналият във второто ниво на английския футбол отбор на Уулвърхямптън уволни мениджъра Роб Едуардс след седем месеца начело, съобщава BBC.

43-годишният наставник пое "вълците" през ноември след напускането на Витор Перейра, но не успя да спаси отбора от изпадане в Чемпиъншип. След завършека на сезона на последното място с едва 20 точки се стигна до уволнението му, а тимът от Западен Мидландс ще трябва да търси негов заместник, който да го върне в елита.

Асистентите на Едуардс - Хари Уотлинг и Пол Тролъп, също си тръгват от Уулвърхямптън.

Според медиите на Острова португалецът Сезар Пейшото, който понастоящем е начело на Жил Висенте в Примейра лига, е сред кандидатите за поста на "Молиню".

Уулвс вече започнаха активното планиране за следващата си кампания, привличайки бившия английски национал Киърън Трипиър с безплатен трансфер от Нюкасъл. Нападателят Раул Хименес пък се завръща в отбора след три сезона в западен Лондон с Фулъм.

#Роб Едуардс #ФК Уулвърхемптън # Уулвърхямптън

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